दिल्ली में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक लड़की सहित 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट विंग ने एक हाई-प्रोफाइल वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक लड़की और सरगना सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) संजय त्यागी ने कहा कि आरोपियों की पहचान रियाश सिद्दीकी और नवीन के रूप में हुई है। लड़की का नाम छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि 21 मार्च को एक व्यक्ति आईजीआई थाने में आया और उन्हें रैकेट की जानकारी दी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने जानकारी हासिल की और पता चला कि ये रैकेट एरोसिटी क्षेत्र के आसपास के होटलों में संचालित किया जा रहा था। हमने सही समय पर छापेमारी करने के लिए एक टीम बनाई। डीसीपी ने बताया कि छापेमारी करने वाली टीम एयरोसिटी इलाके में पहुंची और एक गुप्त मुखबिर के जरिए दलाल नवीन से संपर्क किया गया।

एक होटल में एक कमरा बुक किया गया था। इसके बाद लड़की होटल के कमरे में पहुंची और ग्राहक से एडवांस पैसे ले लिए। ग्राहक के निर्देश पर छापेमारी करने वाली टीम होटल के कमरे में दाखिल हुई और महिला पुलिस की मदद से लड़की को पकड़ लिया गया।

युवती को छोड़ने आए नवीन को होटल के बाहर से पकड़ा गया। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। पूछताछ के बाद पुलिस रियाश सिद्दीकी को गिरफ्तार करने में सफल रही।

जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति वेश्यावृत्ति रैकेट संचालित कर रहे थे और उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक होटल लीज पर लिया था और अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ दिल्ली और एनसीआर में वेश्यावृत्ति का एक संगठित रैकेट चला रहे थे। छापेमारी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

