गुजरात के कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु और वशरामभाई सागठिया आम आदमी पार्टी में हुए शामिल

गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में सौराष्ट्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु और राजकोट नगर निगम के पूर्व नेता वशरामभाई सागठिया गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंद्रनील राजगुरु और वशरामभाई सागठिया को पार्टी में शामिल कराया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा, “इंद्रनिल राजगुरु जी एवं वसरामभाई सागठिया जी का मैं आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ। हम सबको मिलकर गुजरात के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करना है।”

इंद्रनिल राजगुरु जी एवं वसरामभाई सागठिया जी का मैं आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ। हम सबको मिलकर गुजरात के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करना है। pic.twitter.com/JX8TNTfEjF — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 14, 2022

दरअसल, इंद्रनील राजगुरु गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। दोनों नेताओं ने फिलहाल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इंद्रनील बुधवार से दिल्ली में हैं और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे ‘आप’ में शामिल हो रहे हैं।

आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने कहा, आप की नीयत में कोई खोट नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब की जीत से यह बात साबित भी हो गई है। सरकार बनने के साथ ही पंजाब में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। यह सब गुजरात में देखने को नहीं मिलता। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। इसी के चलते मैं उनसे प्रभावित हूं।

उन्होंने कहा, मेरा सार्वजनिक जीवन हमेशा से लोगों के लिए रहा है। इसी के चलते मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि ‘आप’ आम लोगों की पार्टी है। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हर जगह आम आदमी पार्टी ही होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, वो सभी (बीजेपी-कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता) आम आदमी पार्टी से जुड़ें।

केजरीवाल से मुलाकात और आप मे शामिल होने के बाद वशरामभाई सागठिया ने कहा, मैंने केजरीवाल से मिलकर आप में शामिल होने का फैसला किया। शिक्षा नीति और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में आम आदमी पार्टी के विचार राष्ट्रवादी हैं। पंजाब में उन्होंने (आप) जो प्रस्ताव पारित किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं। दिल्ली और पंजाब के सरकारी दफ्तरों में लगी बाबासाहेब और भगत सिंह की तस्वीर से खुश हूं। अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो मैं गुजरात के सभी दलितों को आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता हूं।

पंजाब जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी पैर पसारने लगी है। इसी साल के अंत तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर आप संयोजक केजरीवाल लगातार अन्य दलों के बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। (इंपुट: IANS के साथ)

