‘मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काना बंद करो’: मोदी सरकार से बोले कनाडाई नेता जगमीत सिंह

कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) के नेता जगमीत सिंह ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की है। जगमीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार को मुस्लिम-विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए।

जगमीत सिंह ने बुधवार रात अपने ट्वीट में लिखा, “भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें, वीडियो देखकर मैं बेहद चिंतित हूं। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काना बंद करना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। कनाडा को दुनिया भर में शांति के लिए अपनी मज़बूत भूमिका निभानी चाहिए।”

I am deeply concerned about images, videos, and targeted threats of violence against the Muslim community in India. The Modi govt must stop stoking anti-Muslim sentiment. Human rights must be protected. Canada must play a strong role in working towards peace everywhere. — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) April 13, 2022

बता दें कि, जगमीत सिंह का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है, जब भारत में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा और आगजनी के मामले सामने आए है। भारतीय मूल के जगमीत सिंह कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के अहम सहयोगी पार्टी के नेता हैं।

भारत में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा और झड़पें हुईं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के कारण सरकार ने 16 घरों और 29 दुकानों को गिरा दिया, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे।

