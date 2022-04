दिल्ली में आयोजित धर्म संसद को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनाम पेश किया। जिसमें दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धार्मिक सभा में वक्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में कहा कि किसी खास वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है, “इसलिए, जांच के बाद और कथित वीडियो क्लिप के मूल्यांकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के नफरत भरे शब्दों का खुलासा नहीं किया गया था।” पुलिस ने कहा, “ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है जिनका अर्थ या व्याख्या ‘जातीय सफाया करने के लिए मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान या पूरे समुदाय की हत्या का खुला आह्वान’ भाषण में की जा सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

हलफनामे में कहा गया, “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दिल्ली की घटनाओं में किसी भी समूह, समुदाय, जातीयता, धर्म या विश्वास के खिलाफ कोई नफरत व्यक्त नहीं की गई थी। भाषण किसी के धर्म को उन बुराइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में था जो इसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं, जो किसी विशेष धर्म के नरसंहार के आह्वान के लिए समान रूप से दूर से जुड़ा नहीं है।”

पुलिस ने कहा कि उसने वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच की और पाया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। हलफनामे में आगे कहा गया, “पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप कि पुलिस अधिकारियों ने सांप्रदायिक घृणा के अपराधियों के साथ हाथ मिलाया है, निराधार, काल्पनिक हैं और इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि तत्काल मामला वीडियो टेप साक्ष्य पर आधारित है। जांच एजेंसियों की ओर से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी भी तरह से जांच में बाधा डालने की गुंजाइश नहीं है।”

इसमें कहा गया है कि जांच के आधार पर घटना के संबंध में दर्ज सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने याचिकाकर्ताओं से पहले बिना संपर्क किए शीर्ष अदालत जाने के लिए भी सवाल किया।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उन सभी शिकायतों को समेकित किया गया था और जांच की गई थी। पुलिस ने कहा, “साक्ष्यों के तस्वीरों और ऑडियो परीक्षण के बाद जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई घृणास्पद शब्द नहीं था और जो लोग एकत्र हुए थे, वे अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के मकसद से थे।”

हलफनामे में कहा गया है, “हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए। असहिष्णुता लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि खुद व्यक्ति। याचिकाकर्ता मुख्य विषय और उसके संदेश की अवहेलना करके अलग-अलग अंशों द्वारा गलत और बेतुका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने शीर्ष अदालत से याचिका को कीमत के साथ खारिज करने का अनुरोध किया।

गौरतलब है कि, हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पिछले साल दिसंबर में किए गए कथित नफरत भरे भाषणों के संबंध में राज्य द्वारा दर्ज चार प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बुधवार को शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होनी है। (इंपुट: भाषा के साथ)

