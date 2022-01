संगीतकार एआर रहमान की बेटी खतीजा ने की सगाई, मंगेतर रियासद्दीन शेख मोहम्मद के साथ शेयर की तस्वीर

ऑस्कर और ग्रैमी जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित देश के मशहूर संगीतकार एआर रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने ऑडियो इंजीनियर रियासदीन शेख मोहम्मद के साथ सगाई की है। भारतीय संगीत के दिग्गज की बेटी ने इसकी खुशखबरी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और अपने मंगेतर के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है।

खतीजा ने इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “ईश्वर के आशीर्वाद से उद्यमी और ऑडियो इंजीनियर रियासद्दीन शेख मोहम्मद के साथ सगाई का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। सगाई 29 दिसंबर को मेरे जन्मदिन पर हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों को ही शामिल किया गया था।”

तस्वीर में खतीजा पिंक कलर का आउटफिट पहने दिख रही हैं। खतीजा ने कपड़ों से मैच करता हुआ डिजाइनर मास्क भी पहना है। वहीं, उन्होंने रियासदीन शेख मोहम्मद की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है।

रियास ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, “अल्लाह की मेहरबानी से मुझे खतीजा रहमान, संगीतकार, निर्माता और परोपकारी शख्स के साथ अपनी सगाई की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह सगाई 29 दिसंबर को परिवार और प्रियजनों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में खतीजा के जन्मदिन पर हुई।”

खतीजा ने रियास को जवाब देते हुए कहा, मैं आभारी हूं कि रियासद्दीन आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने हैं। इंशा अल्लाह। अल्लाह उम्मा बारिक।

खतीजा का मंगेतर साउंड इंजीनियर के रूप में काम करते है और कई अंतरराष्ट्रीय लाइव शो में वह एआर रहमान के साथ नज़र आ चुके है। बता दें कि, खतीजा कभी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं आती है।

