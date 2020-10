“अर्नब गोस्वामी, आप एक ‘बनाना’ रिपब्लिक चैनल चलाते हैं”: राजदीप सरदेसाई ने लाइव टीवी डिबेट में रिपब्लिक टीवी के संस्थापक पर साधा निशाना

वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई ने अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा है। राजदीप सरदेसाई ने अर्नब गोस्वामी पर ‘बनाना रिपब्लिक चैनल’ चलाने का आरोप लगाते हुए एक अभूतपूर्व हमला किया है।

सरदेसाई ने इंडिया टुडे टीवी चैनल पर कार्यक्रम के दौरान कहा कि, “आज मैं कहने जा रहा हूं, अर्नब गोस्वामी, आप एक बनाना रिपब्लिक चैनल चलाते हैं। आप एक चैनल चलाते हैं, जिसने आपके सिरों के लिए जानबूझकर मीडिया ट्रायल बनाया है। लेकिन पत्रकारिता को उस स्तर तक न लाएं जो आपके पास है। यही एकमात्र सलाह है जो मैं आपको दूंगा। यह पत्रकारिता के बारे में नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं नाम रखूं और शर्म करूं, मैं आज नाम और शर्म करूंगा क्योंकि मैंने ढाई महीने तक चुप्पी साधे रखी है और उस बकवास को सुनता हूं जिसे आपने केवल एक उद्देश्य के साथ हवा में रखा है, सिर्फ रेटिंग अंक प्राप्त करने के लिए। टीआरपी से ज्यादा कुछ और है मेरे दोस्त। इसे टेलीविज़न रेस्पेक्ट पॉइंट्स कहा जाता है।”

#ArrestArnabGoswami #DoctorJudgeArnab #ArnabGoswami #ShameOnRepublicJourno there is somebody who can call spade a spade, Thankyou #RajdeepSerdesai for naming and shaming this clown, somebody has to do it,he shouldn't be allowed further to degrade Indian journalism. pic.twitter.com/wybpKW42Dj

— Mer@bihar (@tariqtalha) October 5, 2020