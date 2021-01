अर्नब गोस्वामी के सहयोगी प्रदीप भंडारी ने स्वरा भास्कर को किया ट्रोल, अभिनेत्री ने किया पलटवार

अर्नब गोस्वामी के चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी ने स्वरा भास्कर को ट्रोल करने की कोशिश की तो अभिनेत्री ने भी इसका जवाब दिया। बता दें कि, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी ने यह ट्वीट किया था।

दरअसल, प्रदीप भंडारी ने स्वरा भास्कर के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि इनका अकाउंट कब सस्पेंड होगा। दरअसल उस ट्वीट में स्वरा ने लोगों से दिल्ली की सड़कों पर उतरने की अपील की थी। प्रदीप भंडारी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा कि ट्वीट की डेट तो देख लो जीनियस, ये तब का ट्वीट है जब कुछ गुंडों ने जेएनयू में रात के अंधेरे में हमला बोल दिया था। स्वरा भास्कर ने आगे लिखा कि कभी कभार तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो।

Tweet Ki date dekh lo genius! This tweet was part of a thread asking people to come to JNU gate the nighy JNU was attacked by fascist goons.. to get Delhi Police to act and stop the attack! Kabhi kabhi… occasionally.. use your brain! https://t.co/PHPWZu1sS4

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 10, 2021