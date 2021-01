कैपिटल हिल हिंसा के बाद अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ट्विटर ने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं, जब टीम ट्रंप ने ट्वीट किया तो टि्वटर ने इसे भी सस्‍पेंड कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निजी ट्विटर अकाउंट के निलंबन के बाद जब अपने पद के आधिकारिक टि्वटर हैंडल से @POTUS से ट्वीट किया, तो यह ट्वीट मिनटों के अंदर धीमा करने की सीमा के अंदर ले लिया गया। वहीं, टीम ट्रंप ने ट्वीट किया, “…हम चुप नहीं रहेंगे! ट्विटर फ्री स्पीच के बारे में नहीं है ….” इसके बाद जब टि्वटर ने इसे टीम ट्रंप को भी सस्‍पेंड कर दिया है।

Now the Trump Campaign @TeamTrump has been suspended from Twitter as well.

OK, it’s pretty clear people like us aren’t welcome here anymore.

