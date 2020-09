अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गोस्वामी चिल्लाते हुए सलमान खान को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

सलमान खान के खिलाफ तीखा बयान देते हुए रिपब्लिक टीवी के संस्थापक ने कहा, “वो सलमान, जो इतना बोलता था ना? वह कहां है, कहां छुपा हुआ है? वह ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक भी आवाज क्यों नहीं उठाता? बोलती बंद क्यों? मैं सलमान खान का नाम लेकर यह सवाल पूछ रहा हूं। आप कहां हैं? उनकी तरफ से एक बयान तक नहीं आया। सलमान खान ने एक ट्वीट तक नहीं किया। दिशा सलियन के पूरे मामले पर आप चुप क्यों हैं? सुशांत (सुशांत सिंह राजपूत) की हत्या के बारें में आप चुप क्यों हैं? किस शहर में हो तुम, किस देश में हो तुम सलमान। देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल कर दिखाओं। बोलतीं क्यों बंद है?”

अर्णब गोस्वामी ने उनके प्रोफेशनल लाइफ पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि, “बिग बॉस का डायलॉग कोई लिखकर हाथ में देगा तो उसे पढ़ोगे…रट्टा मारके। तो क्यों ना पूछूं मैं? अब बोलती क्यों बंद है।”

सलमान खान पर चीखने का अर्नब गोस्वामी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस वीडियो पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए अर्नब गोस्वामी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Arnab Goswami yelling at Salman Khan is a sign of things to come. We better brace ourselves for a Republic-BiggBoss crossover episode. https://t.co/esrZdnWMWj

Arnab Goswami has earlier blamed so many big celebrities just to gain TRP and now he is trying to blame Salman Khan for TRP You fucking dog of modi go and lick his ass you will get some money but if you will spread unnecessary hate then you will ge abuses.#TRP_का_दल्ला_चरसी_अर्नब

— Rohit Pathak (@Being_Rohitp) September 15, 2020