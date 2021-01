अर्नब गोस्वामी कथित व्हाट्सएप चैट्स मामला: कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्थ दासगुप्ता के कथित व्हाट्सएप चैट बीतें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। इन चैट में कथित तौर पर पुलवामा और बालाकोट हमले का भी जिक्र है। कथित व्हाट्सएप चैट्स वायरल होने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है।

इस बीच, ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि, मैंने कांग्रेस पार्टी पर मुकदमा चलाने और उनके झूठ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया हैं। अर्नब ने कहा कि, उन्होंने अदालतों में कांग्रेस को बेनकाब करने का फैसला किया है। अर्नब ने दावा किया कि, भारत के लोग रिपब्लिक टीवी के साथ है। सच्चाई हमारी तरफ है।

#ArnabFightsBack | Arnab: I have decided to sue the Congress party, take strong legal action against their lies, and expose them in the courts of law. People of India: Join hands with Republic as we fight this political conspiracy with all our strength. The truth is on our side. pic.twitter.com/mJBgpjRVpG

— Republic (@republic) January 20, 2021