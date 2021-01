टेलिविजन रेटिंग प्वॉइंट (टीआरपी) के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्थ दासगुप्ता और रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी का कथित व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं। इस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी शेयर किया हैं।

BARC के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता के साथ अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर उसी दिन लीक हुई है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी घोटाला मामले में सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि वे अगली सुनवाई तक रिपब्लिक टीवी के संस्थापक को गिरफ्तार नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बीते दिनों पार्थ दासगुप्ता को पुणे से टेलिविजन रेटिंग प्वॉइंट (टीआरपी) के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि, रेटिंग एजेंसी बार्क ने कुछ चैनलों द्वारा टीआरपी से छेड़छाड़ करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ज्ञात हो कि कुछ घरों में दर्शकों की संख्या का पता लगाकर टीआरपी मापी जाती है और दर्शकों की सँख्या के आंकड़े से चैनल विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करते हैं। ऐसे आरोप लगे हैं कि इन घरों में से कुछ को रिश्वत दी जाती थी कि वे कुछ खास चैनलों पर जाएं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके।