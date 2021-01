BARC के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट में दावा- ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक को पहले से थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी, यूजर्स ने एंकर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्थ दासगुप्ता के कथित व्हाट्सएप चैट इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस कथित व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की जानकारी होने का भी दावा कर रहा है। इन चैटों को लेकर अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। यूजर्स अब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।

वायरल कथित व्हाट्सएप चैट में दासगुप्ता से गोस्वामी कहते है, “एक और कुछ बड़ा होने वाला है।” दासगुप्ता ने पूछा, “दाऊद?” इसपर गोस्वामी ने स्पष्ट किया, “नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा किया जाएगा।” दासगुप्ता ने पूछा, “स्ट्राइक”। इसपर गोस्वामी ने कहा, “एक सामान्य स्ट्राइक की तुलना में बड़ा। और साथ ही कश्मीर पर कुछ प्रमुख भी। पाकिस्तान पर, सरकार हमला करने के लिए तैयार हैं। इसपर दासगुप्ता ने कहा कि यह बड़े आदमी (पीएम मोदी) के लिए अच्छी खबर होगी।

अन्य चैट में गोस्वामी कह रहा है कि चुनाव में अब हमारी जीत पक्की है। अब ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स यह सवाल उठा रहे है कि, क्या भाजपा और मोदी सरकार सेना की खुफिया जानकारी भी अर्नब गोस्वामी के साथ साझा करती रही है। यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि, आखिरकार अर्नब को पुलवामा हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक आदि की जानकारी पहले से कैसे थी? यूजर्स गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Dear @PMOIndia who leaked eyes only secret – Balakote strike against Pakistani to Goswami? Is this how you protect military operations & the national interest? pic.twitter.com/zq9PiyfPeF

It seems Gov planned a two-pronged attack. Air Force bombs #Balakot & Arnab bombs Indian opposition. https://t.co/FCk6Y79rrt

Arnab knew about the Balakot Air Strikes three days before it happened!

He and his friend are chatting that this will "sweep the polls". Who told him?

This is a clear criminal offence under OFFICIAL SECRETS ACT

Arnab must be immediately ARRESTED for this & tried for TREASON.

— Srivatsa (@srivatsayb) January 15, 2021