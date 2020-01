अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों पर हुए हमले के बाद छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार की शाम को जेएनयू पहुंची। अभिनेत्री का ये रुख सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। अभिनेत्री के इस कदम से ट्विटर यूजर्स के एक वर्ग में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म ‘छपाक’ का वे बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी और दीपिका पादुकोण के इस कदम की कुछ लोग जमकर तारीफ भी कर रहे है। इस बीच, ट्विटर पर अभिनेता अक्षय कुमार की ABVP का झंडा लहराते हुए एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। अभिनेता की इस तस्वीर को शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका को सपोर्ट और अक्षय को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, पिछले साल 2018 में फिल्म ‘पैडमैन’ की रिलीज के वक्त बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP का झंडा लहराया था। फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वूमन मैराथन को फ्लैग ऑफ किया था। अक्षय कुमार ने खुद ट्वीट कर ABVP का झंडा लहराते हुए तस्वीर शेयर की थी। उस वक्त भी अक्षय को खूब ट्रोल किया गया था।

Flagged off Delhi University's Women Marathon. These lovely ladies are taking the cause of women empowerment forward and running for tax-free sanitary pads 🤞🏻 #PadManInDelhi pic.twitter.com/b3v8VKNVmJ — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 22, 2018

अब दीपिका पादुकोण के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हिंसा के शिकार हुए छात्रों का सपोर्ट करने के बाद लोगों ने एक बार फिर से अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अक्षय और दीपिका की तस्वीर को यूजर्स जमकर शेयर कर रहे है। अक्षय द्वारा ABVP का झंडा लहराने वाली तस्वीर पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहें है और अभिनेता को जमकर खरी-खोटी सुना रहे है।

कांग्रेस नेता मिलिंद देवडा ने भी अक्षय और दीपिका को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दीपिका पादुकोण को जेएनयू जाने के अपने फैसले पर किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। न ही अक्षय कुमार को ABVP का झंडा लहराने पर। बाकियों की तरह एंटरटेनर्स का भी अपना मत है। वो अपना पक्ष चुनने के लिए आजाद है। ये खुद को बेड़ियों में बांधे रखने से बेहतर है।

.@deepikapadukone doesn’t owe anyone an explanation for her decision to visit #JNU. Neither does @akshaykumar for waving an ABVP flag. Entertainers, like the rest of us, are entitled to their opinions & are free to choose sides. Better than being a fence sitter any day! — Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) January 7, 2020

देखिए कुछ ऐसे ही ट्वीट

.@akshaykumar waving the flag of ABVP, the organization that entered JNU and beat up students last night. #JNUattack pic.twitter.com/JZNUiAaLBq — Laal Singh Chaddha (@samidsiddiqi91) January 6, 2020

Akshay Kumar, a Canadian actor, can take part in ABVP rally and wave its flag, But #DeepikaPadukone , an Indian actress, can't take part in a solidarity protest to support students. Logic level : Bhakts — IRONY MAN (@karanku100) January 7, 2020

One Support Terror Organization like ABVP And One Raise Voice against Violence done by ABVP Goons. Choose Your Star…🇮🇳🤔 RETWEET = DEEPIKA PADUKONE

FAVORITE = Akshay Kumar#ISupportDeepika #IStandWithDeepika #ChhapakDekhoTapaakSe pic.twitter.com/0EwbfgXVVt — नशीली लड़की 💃💋 (@NashiliLadki) January 7, 2020

Pic 1 : A girl who stood against the Brutality of Goons on Students Pic 2: A guy who liked a tweet cheering Police Brutality on Students #ISupportDeepika pic.twitter.com/wRovyQ0T3U — Bholu (@_bholu_) January 8, 2020

Candian akshay kumar everytime proves that he is farzi lendi deshbhakt shows his deshbhakti to earn money only #ISupportDeepika pic.twitter.com/onJ1zSmyr9#StandWithDeepika — #ISupportDeepika (@missionDelhi202) January 7, 2020

Akshay Kumar taking classes of Violence from ABVP in order to act as a Terrorist in his Next movie. (2020) pic.twitter.com/uNIZWbCJZC — History of India (@RealHistoryPic) January 7, 2020

Pic 1 : A girl who stood against the Brutality of Goons on Students Pic2: A guy who liked a tweet cheering Police Brutality on Students #ISupportDeepika pic.twitter.com/kbHrgB500p — Nенr_wно™ (@Nehr_who) January 7, 2020

Two faces of democracy it's upon us, whom did we choose. #ISupportDeepika pic.twitter.com/wPbJ640tQD — mohamed irfan (@hurtwidmalyf) January 7, 2020

One is Canadian Supporting Terrorist And then there is India's Girl standing proudly 🇮🇳 Which side are you #ISupportDeepika #ISupportDeepika pic.twitter.com/ubUUiKBjod — Monu Bharati (@MonuBharati2) January 7, 2020

गौरतलब है कि, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों पर हुए हमले के बाद अपनी एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार को जेएनयू पहुंची लेकिन उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित नहीं किया। 34 वर्षीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण राष्ट्रीय राजधानी में अपनी आगामी फिल्म ‘छपाक’ के प्रचार के लिए आईं थी। उनके जेएनयू जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गई जब एक वर्ग ने इसकी आलोचना की जबकि दूसरे वर्ग ने इसे सराहा।

दीपिका पादुकोण के JNU दौरे से बिफरी भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अभिनेत्री की आगामी फिल्म ‘छपाक’ के बहिष्कार की अपील की है, तो नुपुर शर्मा ने भी दीपिका पर निशाना साधा। इतना ही नहीं दीपिका के जेएनयू में पहुंचने के तुरंत बाद ट्विटर पर #BoycottChhapaak ट्रेंड करने लगा। वहीं, दूसरी और भाजपा नेता की इस अपील के बाद कई लोग दीपिका के भी समर्थन में उतर आए। दीपिका पादुकोण के इस कदम की कुछ लोग जमकर तारीफ भी कर रहा है।

एक तरफ जहां भाजपा समर्थक दीपिका की फिल्म के बहिष्कार की अपील कर रहे थे है तो वहीं दूसरी तरफ #ISupportDeepika के जरिए बहुत से लोगों ने अभिनेत्री के साथ भी निभाया। बॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोग दीपिका के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं और उन्हें बहादुर कह रहे हैं। बता दें कि, 10 जनवरी को दीपिका की अगली फिल्म ‘छपाक’ रिलीज हो रही है।