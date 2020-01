बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों पर हुए हमले के बाद छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार (7 जनवरी) को जेएनयू पहुंची लेकिन उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित नहीं किया। जेएनयू पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों के निशाने पर आ गई हैं। वहीं, दूसरी और दीपिका पादुकोण के इस कदम की कुछ लोग जमकर तारीफ भी कर रहा है। बॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोग दीपिका के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं और उन्हें बहादुर कह रहे हैं।

दीपिका पादुकोण के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) दौरे से बिफरी भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अभिनेत्री की आगामी फिल्म ‘छपाक’ के बहिष्कार की अपील की है, तो नुपुर शर्मा ने भी दीपिका पर निशाना साधा। इतना ही नहीं दीपिका के जेएनयू में पहुंचने के तुरंत बाद ट्विटर पर #BoycottChhapaak ट्रेंड करने लगा। लेकिन भाजपा नेता की इस अपील के बाद कई लोग दीपिका के भी समर्थन में उतर आए। बता दें कि, 10 जनवरी को दीपिका की अगली फिल्म ‘छपाक’ रिलीज हो रही है।

बग्गा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग और अफजल गैंग का समर्थन करने की वजह से यदि आप दीपिका पादुकोण की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो मेरे ट्वीट की रीट्वीट करेंगे।’ वहीं, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने लिखा, ‘मैं आमतौर पर बॉलिवुड पर ट्वीट करने से बचती हूं, लेकिन यौन दुराचार में सजा पा चुके व्यक्ति के साथ यदि आप मंच साझा करके महिला के संघर्ष पर बनी फिल्म को बेचने की कोशिश कर रही हैं तो यह उद्देश्य की हार है।’

: @deepikapadukone I usually avoid tweeting to Bollywood but if this is your bid to sell a movie on a woman’s fight by sharing stage with somebody penalised for sexual misconduct (he flashed himself to a woman student at JNU in 2015) then it defeats the very purpose!

जबलपुर के सांसद इंदु तिवारी ने लिखा, ‘दीपिका मेरी प्रिय अभिनेत्री थीं। लेकिन अपनी फिल्म के लिए ऐसा हथकंडा अपनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं। वैसे मुझे लगता है कि ये मेघना के हाथों में खेल रही हैं। बाकी तानाजी के सामने छपाक यूं भी कम चलती, अब और नहीं चलेगी।’

एक तरफ जहां भाजपा समर्थक दीपिका की फिल्म के बहिष्कार की अपील कर रहे थे है तो वहीं दूसरी तरफ #ISupportDeepika के जरिए बहुत से लोगों ने अभिनेत्री के साथ भी निभाया। कई फिल्मी हस्तियों समेत कई लोगों ने दीपिका के जज्बे को सराहते हुए उनकी तारीफ की है।

विशाल डडलानी ने भी दीपिका के समर्थन में ट्वीट कर उनकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि दीपिका पादुकोण को हिम्मत दिखाने के लिए पूरा समर्थन और आभार, जो कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। छपाक को ट्रेंड कराने वालों आप पहले ही हार चुके हैं। आपकी घृणा बहादुर महिलाओं को रोक नहीं सकती है!

Full support and thanks to @deepikapadukone for showing courage that a LOT of people from Bollywood don't.

Those downtrending #Chhapaak, you have already lost! Your petty hatred CANNOT stop brave women! #ChhapaakIsABLOCKBUSTER ! Mark my words, and trend THAT!

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 7, 2020