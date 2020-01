नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर चुप्पी साधने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार अपने एक विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में एक मामला भी दर्ज किया गया है। बता दें कि, JNU में छात्रों पर हुए हमले के लेकर चुप्पी साधने पर अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे है।

दरअसल, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हाल ही में एक वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन किया था। इस विज्ञापन में अक्षय कुमार एक मराठा योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। विज्ञापन में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार जंग से लौटने के बाद जब वापस अपने महल में आते हैं तो उनके गंदे कपड़े देखकर उनकी पत्नी उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगती हैं। जिसपर अक्षय कुमार उन्हें जबरदस्त जवाब देते हैं। विज्ञापन में आगे दिखाया गया है कि, इस दौरान अक्षय कुमार अपनी मराठा ड्रेस में ही डांस करने लगते हैं और खुद ही अपने कपड़े धुलने लगते हैं।

बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार के इस विज्ञापन को देखने के बाद समाज का एक हिस्सा दुखी है और उन्होंने कलाकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी भावनाएं आहत की हैं। इसी के चलते लोगों ने अक्षय कुमार के खिलाफ मुंबई स्थित वर्ली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगया है कि, इस विज्ञापन ने मराठी संस्कृति का मजाक उड़ाया है और लोगों की भावनाए आहत की हैं। पुलिस कंप्लेन से इतर सोशल मीडिया पर भी अक्षय कुमार के इस विज्ञापन को लेकर खूब विरोध किया जा रहा है। हालांकि, ख़बर लिखे जाने तक इस मुद्दे पर अक्षय कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सोशल मीडिया पर #BoycottNirma ट्रेंड कर रहा है। जिसमें लोग विज्ञापन को पोस्ट करते हुए लोगों से इस ब्रैंड को बॉयकॉट करने की अपील करते दिख रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

I will #BoycottNirma products after watching this disgusting Ad

Nirma Ltd and @akshaykumar should apologise for mocking Maratha Warrirors.pic.twitter.com/dot5eTHETI — Love Guru (@LoveGuru_Gyan) January 8, 2020

Strict action must b taken against Nirma !#BoycottNirma https://t.co/B0EzMN89e2 — Snehal Gubyad (@Gubyad_Snehal) January 8, 2020

#BoycottNirma

In advt of Nirma Washing Powder, Akshay Kumar is shown as a King of Maratha soldiers, all in soiled clothes. The womenfolk are annoyed with the state of the clothes. To which Akshay Kumar retorts ”the King’s army can wash clothes as well as it can thrash the enemy!” pic.twitter.com/Zxu2mVFmFx — Manasi Joshi (@ManasiJ58007321) January 8, 2020

Mr. @akshaykumar , have you ever read history of Maratha's ? If No then go and read their sacrifice towards Nation. Else dont mock our Maratha culture !#BoycottNirma pic.twitter.com/cQE8k39GGv — Nikhil Patrikar (@jagruthindu) January 8, 2020

Boycott the Films of those Actors ..

Who can't Respect Our Real Heroes..Our Maratha Warriors.!#BoycottNirma pic.twitter.com/ZCdSPszi4g — 🌷Krushnarchna🌷 (@archanatambade) January 8, 2020

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की ‘गुड न्यूज’ (Good Newwz) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया है। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा अडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार जल्द ही ‘लक्ष्मी बम’, ‘पृथ्वीराज चौहान’ और ‘सूर्यवंशी’ में नजर आने वाले हैं।