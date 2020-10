हमारे देश में महिलाओं पर होने वाले शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। आज के समय में महिलाएं खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, जिसका ताजा मामला एक बार से देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 साल की एक बच्ची के साथ कथित रूप से बार-बार सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अशोका गार्डन पुलिस थाने के प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि 12 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजन की शिकायत के अनुसार तीनों आरोपियों ने इस बच्ची से ऑनलाइन गेम पबजी के दौरान दोस्ती करके उसे बहला फुसलाकर शहर के गौतम नगर पुलिस थाना इलाके में ले जाकर इस साल सितंबर माह में सामूहिक बलात्कार किया और इसका वीडियो भी बना लिया।

Madhya Pradesh: 12-year-old girl allegedly raped by three men in Bhopal after they befriended her while playing an online game. The accused, who blackmailed the girl and threatened to upload her objectionable video online, have been arrested: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2020