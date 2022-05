पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानों को लेकर कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए एक बयान को लेकर ‘आप’ के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।



पंजाब चुनावों में ‘आप’ की भारी जीत के तुरंत बाद, केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

बाद में विश्वास ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी कि कैसे पंजाब पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उनके घर पर पहुंची थी।

Punjab & Haryana High Court stays arrest of former AAP leader and poet Kumar Vishwas. A case was registered against him for his alleged statements against Delhi CM Arvind Kejriwal

