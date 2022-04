ED ने चीन की कंपनी Xiaomi की ₹ 5,551 करोड़ की संपत्ति क्यों जब्त की; तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर साधा निशाना

भारत सरकार के अधीन कर करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED ) ने शनिवार को भारतीय विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi की ₹ 5,500 करोड़ से अधिक की संपत्ति ज़ब्त कर ली।

सरकार का कहना है कि ED ने Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी तरफ, कंपनी का दावा है कि उसने हमेशा स्थानीय कानूनों और विनियमों का “दृढ़ता से अनुपालन” किया है।

ये कंपनी भारत में MI ब्रांड के मोबाइल फोन का का वितरक है।

ED द्वारा इस ताज़ा कार्रवाई पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोईत्रा ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा।

ED siezes ₹ 5,500 crore assets from Chinese smartphone giant Xiaomi over Forex law violations.

Same Xiaomi allowed to donate ₹10cr to opaque PMCARES fund.

All our questions in parliament were stonewalled!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 30, 2022