पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने क्यों कहा कि वो रविंद्र जडेजा के बारे में चिंतित हैं?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने कहा है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पठान का ये जडेजा द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने के फैसले के फ़ौरन बाद आया।

“मैं वास्तव में रवींद्र जडेजा के लिए महसूस करता हूं। उम्मीद करते हैं कि यह उन्हें एक क्रिकेटर के रूप में नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा,” पठान ने ट्विटर अपर लिखा।

शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने एलान किया कि जडेजा ने आईपीएल टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है और टीम ने फिर से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी की ज़िम्मेदारी सौंप दी है।

चेन्नई सुपर किंग्स के एक बयान में कहा गया, “रवींद्र जडेजा ने अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है और एमएस धोनी से सीएसके का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है। एमएस धोनी ने बड़े हित में सीएसके का नेतृत्व करना स्वीकार किया है ताकि जडेजा अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।”

I really Feel for Ravindra Jadeja. Let’s hope it doesn’t effect him as a cricketer in a negative way.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 30, 2022