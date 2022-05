कौन हैं IAS officer पूजा सिंघल, 19 करोड़ रुपये की बरामदगी वाले केस से सम्बंधित महिला अधिकारी? पति, वेतन, बच्चों पर जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को चार राज्यों में IAS officer पूजा सिंघल से जुड़े कई परिसरों पर छापे मारे और 19 करोड़ रूपये नक़द बरामद किये। पूजा सिंघल इन दिनों झारखंड सरकार में खनन सचिव के रूप में कार्यरत हैं। 19 करोड़ नकद की बरामदगी पूजा सिंघल से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से हुई है।



वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच का हिस्सा थी। झारखण्ड सरकार पर मनरेगा योजना के लिए दी जाने वाली धन राशि का दुरूपयोग करने का आरोप है।

हालांकि ईडी द्वारा की जा रही जांच पांच साल पुराने मामले से जुड़ी हुई है, लेकिन 19 करोड़ रुपये की बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पर गंभीर सवालों का सामना कर रहे हैं। सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पक्ष में एक खनन पट्टा और साथ ही अपनी पत्नी को जमीन का एक भूखंड आवंटित किया है।

पूजा सिंघल कौन हैं?

सिंघल ने 2000 में सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने झारखण्ड की पिछली भाजपा सरकार में कृषि सचिव के रूप में भी काम किया था। झारखंड में सत्ता के ऊंचे गलियारों तक पहुंचने से पहले उन्होंने चतरा, खूंटी और पलामू में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

पलामू के उपायुक्त के रूप में, सिंघल पर खनन के लिए लगभग 83 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी को हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था।

सिंघल के पति अभिषेक झा पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

Govt. Should introduce an award for most currupt #CivilServant or the year. 😏 #poojasinghal @PMOIndia @IASassociation pic.twitter.com/k7RiKPRYGw

Enforcement Directorate raids locations of #Jharkhand Mines Secretary, IAS #PoojaSinghal in Ranchi and recovers ₹25cr in cash.Also, Pulse hospital of Pooja and her husband Abhishek Jha is being searched.

CM #HemantSoren is in news as he has alloted a mine tender in his own name pic.twitter.com/Av9DFi4XP4

