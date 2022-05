“एलपीजी में 50 रुपये की बढ़ोतरी… क्या शर्म की बात है!”: जानिये क्यों स्मृति ईरानी को पुराने ट्वीट के लिए करना पड़ रहा है शर्मिंदगी का सामना

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करने वाले अपने पुराने ट्वीट के लिए क्रूर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी, जो उस समय विपक्ष में थीं, ने घरेलू रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी के लिए मनमोहन सिंह सरकार पर हमला किया था।



ईरानी ने 2011 में ट्वीट किया था, “एलपीजी में 50 रुपये की बढ़ोतरी !!!!! और वे खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं। क्या शर्म की बात है!”।

भाजपा ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन और भारत बंद की घोषणा भी की थी।

50 rupee hike in LPG!!!!! N they call themselves Aam Aadmi ki Sarkar. What a shame! — Smriti Z Irani (@smritiirani) June 24, 2011

लेकिन आज यानी शनिवार को ईरानी की अपनी सरकार ने रसोई गैस में एक और 50 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की जिसके बाद एक सिलेंडर की कीमत अब 999.50 रूपये हो जायेगी। वहीँ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 2355.50 रूपये प्रति सिलिंडर हो जायेगी।

मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 400 हुआ करती थी। मोदी सरकार, जिसमें ईरानी एक बड़ी केंद्रीय मंत्री हैं, ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से ज्यादातर लोगों के लिए सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं को अब घरेलू खपत के लिए 2014 के मुक़ाबले में दोगुने से अधिक दर पर एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

जैसा कि अपेक्षित था, ट्विटर यूज़र्स ने ईरानी को ट्रोल करने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और उनके पुराने ट्वीट के बारे में उन्हें याद दिलाया।

Smriti irani ji now wht shld public call ths NDA BJP Sarkar can u tell me? pic.twitter.com/m2Wnd1fK0s — Andhekar Ramesh lal (@ARLTRS2001) May 7, 2022

Thank you Smriti Irani for raising your voice against this corrupt govt ! pic.twitter.com/yDxZWA2CJx — Arun Arora (@Arun2981) May 7, 2022