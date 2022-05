अमन चोपड़ा के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची राजस्थान पुलिस; मुकेश अंबानी के चैनल में काम करने वाला एंकर के फरार होने की खबर

राजस्थान पुलिस की एक टीम शनिवार को न्यूज18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के घर देशद्रोह के एक मामले में विवादित एंकर को गिरफ्तार करने पहुंची। मुकेश अंबानी के चैनल के लिए काम करने वाला एंकर कथित तौर पर अपने घर से भाग गया। पुलिस को एंकर के घर के दरवाजे पर गिरफ्तारी वारंट लगाना पड़ा।



राजस्थान पुलिस ने चोपड़ा पर फर्जी खबरों को फैलाकर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह सहित गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वायरल वीडियो में, राजस्थान पुलिस की एक टीम को चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी में प्रवेश करते देखा जा सकता है । ऐसी खबरे हैं की राजस्थान पुलिस की टीम को उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी में ले जाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में भाजपा सरकार के कण्ट्रोल में है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चोपड़ा को राजस्थान पुलिस टीम के आने के बारे में सतर्क कर दिया गया था, जिससे उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर घटनास्थल से भागने में मदद मिल गयी।

टीवी एंकर के समर्थकों ने राजस्थान पुलिस की कार्रवाई को ‘अवैध’ बताते हुए कहा है कि एक उच्च न्यायालय ने पुलिस को चोपड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था।

In the matter of FIR filed against Aman Chopra Rajasthan high court in Jaipur today ordered that no coercive action must be taken against him

Yet Rajasthan Police is at his residence and now moving towards his flat i am told by my sources

This is pure intimidation tactics 1/n pic.twitter.com/4ydI8Uwigy

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 7, 2022