क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने इस साल की आईपीएल नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ संबंध तोड़ने के फैसले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय क्रिकेटर ने प्रशंसकों के एक वर्ग के आरोपों से भी इनकार किया, जिन्होंने उन पर लालची होने का आरोप लगाया था।

RCB के लिए 113 मैच खेलने वाले और 139 विकेट लेने वाले चहल ने कहा कि आईपीएल टीम प्रबंधन ने उन्हें बताया कि विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज नाम के केवल तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया जा रहा है। सूची में उनका नाम शामिल नहीं था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, युजवेंद्र चहल ने कहा, “मेरा आरसीबी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, खासकर प्रशंसकों के साथ। मुझे टीम के साथ काफी मैच खेलने को मिले। मैं भावनात्मक रूप से आरसीबी से जुड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और टीम के लिए खेलूंगा। सोशल मीडिया पर लोग और फैंस अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि ‘तुमने इतने पैसे क्यों मांगे?’ वास्तविकता यह है कि माइक हेसन (आरसीबी के क्रिकेट निदेशक) ने मुझे फोन किया और कहा, ‘सुनो युजी, तीन रिटेंशन हैं’ (विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज)।”

भारतीय स्पिनर ने आगे कहा, “उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मैं रिटेन करना चाहता हूं या मुझे नहीं बताना चाहता कि क्या वे मुझे रिटेन करना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ तीन रिटेंशन के बारे में बात की और मुझे बताया गया- हम नीलामी में आपके लिए जाएंगे। न तो मुझसे पैसे के बारे में पूछा गया और न ही मुझे कोई प्रस्ताव मिला। लेकिन मैं हमेशा अपने बैंगलोर प्रशंसकों के प्रति वफादार रहूंगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो।”

चहल आईपीएल के 15वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान रॉयल्स मंगलवार को अपना पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को दो नई टीमों के रूप में जोड़े जाने के बाद इस साल के आईपीएल में 10 टीमें हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स सोमवार को गुजरात के खिलाफ अपना पहला मैच हार गई।

