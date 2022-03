“मैं शर्मिंदा हूं”: विल स्मिथ ने ऑस्कर स्टेज पर थप्पड़ मारने के लिए क्रिस रॉक से मांगी माफी; सोशल मीडिया पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विल स्मिथ ने सोमवार को ऑस्कर समारोह के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक को उनके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए सार्वजनिक माफी जारी की है। ऑस्कर के मंच पर किए गए हिंसक कृत्य की समीक्षा के लिए सहमत होने के कुछ घंटे बाद स्मिथ की यह माफी आई हैं। विल स्मिथ ने अपने व्यक्तित्व में कमियों के बारे में यह कहते हुए स्वीकार किया कि वह अभी भी ‘प्रगति पर काम’ कर रहे थे।

विल स्मिथ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “हिंसा अपने सभी रूपों में जहरीली और विनाशकारी है। कल रात के अकादमी पुरस्कारों में मेरा व्यवहार अस्वीकार्य और अक्षम्य था। मेरे खर्च पर चुटकुले मेरे काम का हिस्सा हैं, लेकिन जैडा की चिकित्सा स्थिति के बारे में एक मजाक मेरे लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था और मैंने भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की।”

स्मिथ ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, “मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्रिस। मैं लाइन से बाहर था और मैं गलत था। मैं शर्मिदा हूं और मेरे कार्यों से उस आदमी का संकेत नहीं मिला जो मैं बनना चाहता हूं। प्यार की दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।”

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

गौरतलब है कि, विल स्मिथ ने अपनी पत्नी जैडा पिंकेट-स्मिथ के बारे में मजाक बनाने के लिए ऑस्कर समारोह के दौरान क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के बाद भी विल स्मिथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अपनी जगह पर आकर बैठने के बाद स्मिथ को चिल्लाते हुए सुना गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz — Movies (@moreoffilms) March 28, 2022

ऑस्कर फिल्म अकादमी ने इस घटना को लेकर स्मिथ की निंदा की थी और औपचारिक समीक्षा की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, “हमने आधिकारिक तौर पर घटना के आसपास एक औपचारिक समीक्षा शुरू कर दी है और हमारे उपनियमों, आचरण के मानकों और कैलिफोर्निया कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई और परिणामों का पता लगाएंगे।”

अपने बयान में स्मिथ ने अकादमी से माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, “मैं अकादमी, शो के निमार्ताओं, सभी उपस्थित लोगों और दुनिया भर में देख रहे सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं विलियम्स परिवार और मेरे राजा रिचर्ड परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मेरे व्यवहार ने हम सभी के लिए एक भव्य यात्रा को दाग दिया है।”

स्मिथ और उनके बेटे जेडन को हिंसा का महिमामंडन करने के लिए दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ा था।

