देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक और विवादित वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हरिद्वार हेट स्पीच के आरोपी यति नरसिंहानंद ने रविवार को दिल्ली में हिन्दू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि, अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50 फ़ीसदी हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा।

यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान देते हुए कहा, ‘2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। या वर्ष 2034 में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बना तो अगले 20 साल में 50 प्रतिशत हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40 प्रतिशत की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10 प्रतिशत या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे।’

नरसिंहानंद ने हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत दी। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं, यह हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ।

दिल्ली में रविवार को आयोजित हुई ‘हिंदू महापंचायत’ में भड़काऊ बयानबाज़ी करने के मामले में यति नरसिंहानंद समेत अन्य वक्ताओं के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने आयोजकों को इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी लेकिन ‘महापंचायत सभा’ हुई और 700-800 लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे।

पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम के संबंध में तीन एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों से अफ़वाहें फैलाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मान्तरण नियंत्रण कानून, देवस्थान मंदिर मुक्ति जैसे 5 मांगो को लेकर सेव इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रीत सिंह नाम के शख्स ने इस महापंचायत का आयोजन किया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]