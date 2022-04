मुंबई पुलिस ने बैंक धोखाधड़ी मामले में BJP नेता प्रवीण दारेकर को किया तलब

मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रतिपक्ष (विधान परिषद) प्रवीण दारेकर को मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश महासचिव धनंजय शिंदे की शिकायत पर 14 मार्च को दर्ज एक मामले में एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन ने दारेकर को तलब किया है। शिंदे ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने श्रमिक वर्ग में निदेशक के रूप में बैंक का चुनाव लड़ने के लिए एक मजदूर बनकर सरकार और एमडीसीसीसीबी को धोखा दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि दारेकर ने एमडीसीसीबी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकालों की सेवा की, जिसके बाद महाराष्ट्र सहकारिता विभाग द्वारा जांच का आदेश दिया गया और उन्हें जनवरी 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

शिंदे ने आगे कहा कि यह दारेकर के कार्यकाल के दौरान था कि एमडीसीसीबी के धन का कथित रूप से 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई और विपक्ष के नेता के रूप में उनका इस्तीफा मांगा।

आप के अलावा, शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सितंबर 2021 में घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दारेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में उनकी पेशेवर साख को गलत बताया था।

दारेकर ने इस मामले में शिंदे और तिवारी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का लगातार खंडन किया है। बाद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मामले में पार्टी के रुख को स्पष्ट करने का आग्रह किया।

