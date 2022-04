हैदराबाद के 5 सितारा होटल में रेव पार्टी का भंडाफोड़, पुलिस ने अभिनेता की बेटी और बिग बॉस विजेता समेत कई लोगों को हिरासत में लिया

हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर एक लोकप्रिय अभिनेता की बेटी और बिग बॉस तेलुगु के विजेता सहित कई हाई-प्रोफाइल लोगों को हिरासत में लिया है। हैदराबाद पुलिस ने रेडिसन ब्लू होटल के परिसर में 2 और 3 अप्रैल की दरम्यानी रात को छापेमारी की। पुलिस ने पांच सितारा होटल के अंदर स्थित पुडिंग एंड मिंक पब में छापेमारी की थी।

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में लोकप्रिय अभिनेता नाग बाबू की बेटी निहारिका कोनिडेला और बिग बॉस तेलुगु के तीसरे संस्करण के विजेता राहुल सिप्लीगंज भी शामिल हैं। निहारिका सुपरस्टार चिरंजीवी की भतीजी भी हैं।

यह ख़बर सामने आने के बाद नागा बाबू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी बेटी का हैदराबाद पुलिस द्वारा प्राप्त ड्रग्स से कोई संबंध नहीं है।

Mega Brother #Nagababu Releases Statement on the happenings overnight and speculations about #Niharika pic.twitter.com/Dx3QIGW3jo — AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) April 3, 2022

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी में अन्य लोगों में आंध्र प्रदेश के एक शीर्ष पुलिसकर्मी की बेटी और राज्य के एक सांसद का बेटा भी शामिल है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हैदराबाद पुलिस ने बंजारा हिल्स के रैडिसन ब्लू होटल से कोकीन होने के संदेह में सफेद पाउडर वाले पांच पैकेट बरामद किए। माना जा रहा है कि कम से कम तीन लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है।

बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोकीन और चरस जैसे प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं।

होटल का पब की मालकिन कथित तौर पर खम्मम जिले के एक पूर्व सांसद की बेटी का है। यह होटल हैदराबाद में पार्टी करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

