जानिए ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है #RIPJosephVijay; IPL 2022 शुरू होते ही महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हैं ट्वीट्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के नए सत्र की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग #RIPJosephVijay टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसपर भारत के क्रिकेट और सिनेमा के फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ट्विट पर इस ट्रेंड के बाद तमिल के मशहूर अभिनेता जोसेफ विजय के फैंस उनको लेकर चिंतित हो गए। हैशटैग के तहत किए गए भारी संख्या में ट्वीट्स में कहा गया कि लगता है लोकप्रिय अभिनेता का निधन हो गया था। वहीं, कुछ ट्वीट्स में कहा गया कि महेंद्र सिंह धोनी द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रवींद्र जडेजा को सौंपने का फैसला करने के बाद से अभिनेता ने आत्महत्या कर ली।

हालांकि, जल्द ही यह सामने आया कि ट्विटर यूजर्स के एक वर्ग द्वारा किए गए दावे फर्जी है और अभिनेता अच्छे स्वास्थ्य में थे। हालांकि, इसको लेकर अभिनेता की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं।

यहां देखें हैशटैग #RIPJosephVijay के तहत किए गए कुछ ट्वीट:

Joseph Vijay, A die-hard fan of #MSDhoni, Committed suicide because he couldn't accept Jadeja as CSK's new captain.#RIPJosephVijay pic.twitter.com/geMhiFjdNS — M̷ɾ. 𝐃 (@__Dhinu__) March 26, 2022

He went to depression because of his hair fall problem 😣💔#RIPJosephVijay pic.twitter.com/zzcYzZF4DD — – 🏴‍☠️ – (@_vignxh) March 26, 2022

मशहूर अभिनेता की मौत की झूठी घोषणा करने वाला हैशटैग #RIPJosephVijay पर लोगों ने अपनी नराजगी भी जताई।

What the fuck is wrong with these Vijay Ajith fans? Hashtags not funny anymore. Sickos — Anamika- Don't @ me- See pinned tweet. (@NameFieldmt) July 29, 2019

Okay!!! Enough is enough… Everything has a limit..only our THALA name will be spoiled.. Please stop #RIPActorVijay tag if u r a Viswasamana Thala Fan🙏 Let's not bring negativity to #NerKondaPaarvai movie which is slated to release next week.Let's Concentrate on our celebration — Nagarjun Surya Nayak (@khal_naik) July 29, 2019

Background :

Ajith’s Nerkonda Parvai releases on Aug 8. Vijay fans started trending #ஆகஸ்ட்8_பாடைகட்டு

Ajith fans retaliated with #RIPactorVIJAY

Result ~ Tamil youth priding their stupidity all India level 👍💪 — பொதரு மாமா (@bushhuncle) July 29, 2019

ऐसा लगता है कि #RIPJosephVijay ट्रेंड करने वाले एक और तमिल अभिनेता अजित के फैंस हैं, जो विजय प्रशंसकों द्वारा अपने स्टार को ट्रोल करने से नाराज थे। दोनों प्रशंसकों के बीच प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। हाल ही में विजय के फैंस ने अजित का मजाक उड़ाया था, जिनकी फिल्म Nerkonda Parvai 8 अगस्त को रिलीज हो रही है।

इन दोनों अभिनेताओं के प्रशंसक अपने-अपने सितारों की बॉक्स ऑफिस सफलताओं की तुलना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कई लोगों ने तर्क दिया कि विजय और अजित दोनों को अपने फैंस की हरकतों के खिलाफ अब सार्वजनिक स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि वे बहुत आगे तक जा चुके हैं।

