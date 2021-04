पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 LIVE: चौथे चरण की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू, बाबुल सुप्रियो समेत TMC के दो मंत्रियों की किस्मत दांव पर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और यह शाम छह बजे तक जारी रहेगी। इस चरण में पांच जिलो की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस चरण में 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण की वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। वहीं, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और उनके भतीजे एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं कीं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 LIVE:

People queue up to cast their votes for the fourth phase of #WestBengalElections2021 . Visuals from Bhetaguri Lal Bahadur Shastri High School, designated as a polling booth, in Dinhata of Cooch Behar district. pic.twitter.com/iwhhz5fhw5

As the 4th phase of the West Bengal elections begin, urging the people voting today to do so in record numbers. I would especially request the youth and women to vote in large numbers.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2021