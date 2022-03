स्कूल के बाहर हिजाब हटाते नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का गुप्त तरीके से वीडियो बना यूजर्स के निशाने पर आया विनीत जैन के स्वामित्व वाला टाइम्स नाउ; करना पड़ रहा है आलोचनाओं का सामना

विनीत जैन के स्वामित्व वाले टीवी चैनल टाइम्स नाउ को परीक्षा में भाग लेने से पहले स्कूल के बाहर अपना हिजाब हटाते नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का गुप्त तरीके से वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए यूजर्स ने पत्रकारिता के नाम पर टीवी चैनलों को उनके ‘घृणित’ ताक-झांक के लिए बेशर्म बताया है।

टाइम्स नाउ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन करने वालों पर कटाक्ष करते हुए वीडियो साझा किया। वीडियो शेयर करते हुए चैनल ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हंगामा लॉबी’ को बड़ा संदेश; छात्रों ने हिजाब के ऊपर किताब डाली। 8 लाख से ज्यादा छात्र एसएसएलसी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं।”

इस वीडियो को शेयर करते हुए टाइम्स नाउ ने अपने दो एंकरों स्वाति और ऋचा शर्मा को भी ट्विटर पर टैग किया है।

Big message to 'hungama lobby'; students put kitab over hijab 8 lakh+ students appear for SSLC exam #Karnataka @SwatiJ14 @RichaSharmaB pic.twitter.com/b4klRHpQMp — TIMES NOW (@TimesNow) March 30, 2022

गुस्साए सोशल मीडिया यूजर्स ने पत्रकारिता की नैतिकता को खिड़की से बाहर फेंकने के लिए टीवी चैनल की खिंचाई की, क्योंकि वीडियो में कई लड़कियों को आसानी से पहचाना जा सकता है।

एक यूजर ने लिखा, ‘ओह! गोल्ड क्लास पत्रकारिता..! लड़कियों का हिजाब हटाकर जीत के रूप में मनाते हुए आपने चुपके से वीडियो बना लिया…! इसमें बड़ा संदेश क्या है?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आप पर शर्म आती है, स्वाति और ऋचा शर्मा। यह उनके निजता का अधिकार है? क्या कोई आप लोगों को ऐसे वीडियो बना सकता है, क्या आप इसे पसंद करेंगे?”

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘मैं यूनिफॉर्म के लिए हूं, लेकिन छात्रों को ऐसे वीडियो बनाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर उन्होंने इसे चुना है तो कृपया उनका सम्मान करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। कृपया गोपनीयता प्रोटोकॉल का पालन करें।” इसी तरह कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरह अपनी नाराजगी जताई हैं।

गौरतलब है कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

परीक्षा नहीं छोड़ने के लिए बेताब ये छात्र परीक्षा में बैठने से पहले हिजाब उतारने पर राजी हो गए, लेकिन टाइम्स नाउ टीवी चैनल ने इन असहाय नाबालिग लड़कियों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने का फैसला किया।

