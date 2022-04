उत्तर प्रदेश: जींस में तमंचा लगाकर घूम रही महिला टीचर को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जींस में तमंचा (देशी पिस्तौल) लगाकर घूम रही एक महिला टीचर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला कांस्टेबल को शिक्षिका की तलाशी लेते हुए देखा जा सकता है। तलाशी के दौरान महिला कांस्टेबल को नीले रंग की जींस में दिख रही महिला टीचर की जेब से देसी पिस्तौल निकलती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षिका की जेब से पिस्तौल मिलते ही उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि आरोपी महिला की पहचान करिश्मा सिंह यादव के रूप में हुई है, जो फिरोजाबाद के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने बताया कि, “वे कल किसी काम की वजह से मैनपुरी में थी।” पुलिस को शहर के कोतवाली इलाके में एक महिला के हथियार के साथ घूमने की सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही “हमने सबसे पहले महिला का पता लगाया और उसको पकड़ पूछताछ की।” इस दौरान महिला टीचर की तलाशी ली गई और उनके पास से तमंचा बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया की महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है।

