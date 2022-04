“भगवा पहनने वालों, तुम भी आतंकी बन जाओ”: विवादित बयान देने वाले पुलकित महाराज को साहिबाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद पुलिस ने विवादित बयान देने वाले पुलकित महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में पुलकित का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवा पहनने वालों अब तुम भी आतंकवादी बन जाओ। जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

वायरल वीडियो में पुलकित महाराज ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि, “आप लोग किस बात के लिए इतनी जोर से चिल्लाते हो, जैसे अल्लाह बहरा हो गया है। कौन है अल्लाह? कहां है अल्लाह? किसने देखा है अल्लाह? अगर इतना ही डर है तो हिंदू बन जाओ। ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। मैं आज भगवावादियों से कहता हूं कि जो लोग भगवा पहनते हैं। अब जरूरत है आतंकवादी बनने की। आतंकी बन जाओ और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दो। गोली से जवाब दो, बंदूक से जवाब दो।”

गाजियाबादधर्म विशेष को लेकर विवादित बयान देने वाले पुलकित महाराज को साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।

शालीमार गार्डन में रहने वाले पुलकित महाराज ने 4 दिन पहले दिया था था विवादित बयान। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी के आदेश पर साहिबाबाद थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज। pic.twitter.com/b00ZMdd106 — AMIT KUMAR GOUR (@gouramit) April 13, 2022

समाजवादी पार्टी ने घटना की शिकायत की थी और पुलकित महाराज के वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि, “देश के भगवाधारी (फर्जी) इन बाबाओं, मठाधीशों से सावधान रहे जनता , ये लोग किस प्रकार के समाज का निर्माण करके सत्ता कब्जाए रखना चाहते हैं आप स्वयं सुनिए। बेरोजगारी ,महंगाई ,अशिक्षा और स्वास्थ्य व सड़क से ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजियां भाजपा सरकार के इशारे पर हो रही हैं।”

