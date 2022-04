सोनम कपूर और आनंद अहूजा के दिल्ली वाले घर से ज्वैलरी और कैश चोरी करने के आरोप में नर्स और उसका पति गिरफ्तार

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके उद्यमी पति आनंद आहूजा के दिल्ली स्थित आवास से करीब 2.4 करोड़ रुपये की नकदी और ज्वैलरी चोरी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक नर्स और उसके पति को गिरफ्तार किया है। अपर्णा रूथ विल्सन नाम की नर्स घर पर देखभाल के लिए लगाई गई थी, जिसने थोड़े थोड़े सामान की चोरी की। आरोपी नर्स अभिनेत्री की सास की देखभाल करती थी।

पुलिस ने कहा कि चोरी 11 फरवरी को हुई थी और 23 फरवरी को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता कपूर और उनके पति आनंद आहूजा के घर का प्रबंधक था, जिसमें 20 से अधिक लोग कार्यरत हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नई दिल्ली जिले की विशेष कर्मचारी शाखा की एक टीम के साथ मंगलवार रात सरिता विहार में छापेमारी की। उन्होंने अपर्णा रूथ विल्सन और उनके पति दोनों को गिरफ्तार किया।

सूत्रों ने कहा कि चोरी के आभूषण और नकदी अभी बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित घर पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों से पूछताछ की गई है।

पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 381 (क्लर्क या नौकर द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी) के तहत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ने मामले को जांच के लिए नई दिल्ली जिले की विशेष कर्मचारी शाखा को स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा भी मामले की जांच कर रही है।

