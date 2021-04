पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीदी सुरक्षित सीट तलाश रही हैं। राज्य की सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि दीदी नंदीग्राम की सीट पर जीत हासिल करेंगी, इसलिए दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएम मोदी के दावों को खारिज करते हुए TMC ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए चुनौती दी।

टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं। दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले कि पश्चिम बंगाल में नामांकन के अंत के साथ लोगों को आपका झूठ नजर आ जाए, उन्हें गुमराह करने की कोशिश बंद कर दें। आप 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि वाराणसी में आपको चुनौती दी जाएगी।”

Didi is winning Nandigram. The question of her fighting from another seat doesn't arise. @narendramodi Ji, retract from your efforts to mislead people before they see your lies with the end of nomination in WB. Look for a safer seat in 2024, as you will be challenged in Varanasi.

