दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीब मुसलमानों की आर्थिक बर्बादी पर जश्न मनाने वाले ट्वीट को लेकर ट्रोल हुईं टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार; लोगों ने बताया ‘मानसिक रूप से बीमार’

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गरीब मुसलमानों की आर्थिक बर्बादी पर जश्न मनाने और हंसी की इमोजी के साथ अपने ट्वीट के लिए टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने उन्हें ‘घृणित इंसान’ कहा है तो वहीं कुछ ने विवादास्पद टीवी एंकर को ‘मानसिक रूप से बीमार’ बताया। बता दें कि, रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने एक लीक व्हाट्सएप चैट में अपनी पूर्व सहयोगी नविका कुमार को कभी ‘कचरा’ तक कह दिया था।

बता दें कि, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एनडीएमसी ने बुधवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पर फिलहाल रोक लगाई दी गई। सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर दिल्ली में असहाय गरीब मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सरकार की कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए एक स्पष्ट रूप से उत्साही नविका कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई और लोगों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाना शुरु कर दिया।

जहांगीरपुरी में विवादास्पद विध्वंस अभियान शुरू करने के बाद नविका कुमार ने ट्वीट किया, “बुलडोजर की मांग में नाटकीय वृद्धि। क्या हम विनिर्माण के लिए घरेलू क्षमता बढ़ा रहे हैं या हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा? #JustAsking।”

नविका ने अपने ट्वीट के अंत में हंसी के इमोजीस की एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया, जो असहाय मुसलमानों के सामने आने वाली कठिनाई पर उनके उत्साह को दर्शाता है, जिनके घरों और दुकानों को भाजपा द्वारा संचालित नागरिक निकाय द्वारा तोड़ा जा रहा था।

नविका कुमार अपने इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। एक ने लिखा, “तथाकथित न्यू इंडिया के पत्रकार। वह गरीब लोगों का घर तोड़ने का जश्न मना रही है। वह एक घृणित इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। बीमार और वीभत्स। अर्नब ने नविका कुमार के बारे में इतना सही कहा था कि जब उन्होंने उन्हें ‘कचरा’ कहा। वह वास्तव में है।”

एक अन्य ने टिप्पणी की, “आप एक क्रूर और घृणित इंसान हैं। मुझे उन लोगों के लिए खेद है, जो अपने जीवन में आपके साथ शापित हैं।” वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद ने लिखा, ‘नैतिक और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ऐसा दिखता है। नविका कुमार को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अगर वह गरीब लोगों की आर्थिक बर्बादी पर हंसना पसंद करती है तो वह सभ्य समाज के लिए कलंक है।”

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

This is how a morally and mentally sick person looks. Navika Kumar needs urgent medical help. She is a disgrace to a civilised society if she likes to laugh at the financial ruins of poor people. Praying for her children and family members for dealing with a monster everyday. pic.twitter.com/cM6gIewvG9 — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) April 20, 2022

So called Journalists of New India. She is celebrating demolition of poor peoples home. She is nothing but a disgusting human being. Sick and Vile. Arnab was so right about Navika Kumar when he called her Kachra. She is indeed . #StopBulldozingMuslimHouses #Bulldozer #Delhi pic.twitter.com/rKghd8XemA — Athu Jamaliya (@AthuJamaliya) April 20, 2022

You are a cruel and disgusting human being. I feel sorry for people who are cursed with you in their lives. — Vidya (@VidyaKrishnan) April 20, 2022

Navika Kumar is too sure that her hate and her loyalty to those who are ushering it in will always protect her interests.

Will return to this tweet one day. Innsha'Allah https://t.co/its5yDOQbW — Zoya Rasul (@zoyarasul) April 20, 2022

