जहांगीरपुरी में बुलडोजर की सवारी करने पर यूजर्स के निशाने पर आईं आज तक की अंजना ओम कश्यप, आदमी के हिंदू होने के बाद एंकर ने बंद किया इंटरव्यू; वीडियो वायरल

केवल टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार ही नहीं थी, जिन्हें दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीब पीड़ितों के खिलाफ अपने असंवेदनशील ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को भी अब ‘सैडिस्ट’ कहा जा रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की सवारी करते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी एंकर को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जब उन्हें यह पता चला कि जहांगीरपुरी में भाजपा प्रशासन के विध्वंस अभियान में हिंदू भी शामिल थे।

सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा साझा किए गए एक वायरल वीडियो में अंजना ओम कश्यप को एक बुलडोजर के चालक से यह पूछते हुए देखा जा रहा है कि क्या वह इलाके में गरीबों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के विध्वंस के दौरान जेसीबी मशीन की सवारी कर सकती है।

एक अन्य वीडियो में, कश्यप यह घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है कि, “जो अवैध है, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है। चाहे वह मस्जिद हो या जूस कॉर्नर हो। जो अवैध है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। स्थानिय लोगों का विरोध हो रहा है।”

उसी वीडियो में कश्यप को लोगों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था, जिन्हें एक बैरिकेड्स के पीछे रखा गया था। उनमें से एक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम सोनू है और वो एक हिंदू है। शख्स ने कहा, “मैडम, हम एक हिंदू हूं। हम हिंदू और मुसलमान यहां एक साथ रहते हैं। हमारी आजीविका अब नष्ट हो गई है।”

इसके बाद कश्यप ने यह कहकर अपना इंटरव्यू बंद करने का फैसला किया, “यहां से चलना पड़ेगा, पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है।”

Sadistic pleasure Anjana Om Kashyap drives from mosques and juice corner being demolished.

When people said,’Madam hum Hindu hai.” She was like,”Jahan se hatna padega.” pic.twitter.com/BoWBW3AxUx — Sandeep Singh (@PunYaab) April 20, 2022

आज तक की एंकर अपने इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, जिन्होंने उनकी पत्रकारिता की शैली पर कटाक्ष किया। यूजर्स कश्यप को ट्रोल करते हुए, उन्हें जमकर सुना रहे हैं।

