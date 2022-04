‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्रिहोत्री का ऐलान, अब बनाएंगे ‘द दिल्ली फाइल्स’

‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अब अपनी नई फिल्म ‘द दिल्ली फाइल्स’ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है।

विवेक अग्‍न‍िहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अपनाया। बीते 4 साल हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। हो सकता है कि मैंने आपके TL को स्पैम किया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और अन्याय की कहानी को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नई फिल्म पर काम शुरू करूं।”

इसके बाद निर्देशक ने एक और ट्वीट कर अपनी अपकमिंग फिल्म की जानकारी साझा की। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का नाम बताते हुए लिखा, ‘द दिल्ली फाइल्स’।

बता दें कि, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों ने काम किया हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स’ जब से रिलीज हुई है, तब से ही कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। एक ओर जहां लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस फिल्म में कई चीजे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई हैं।

