उत्तर प्रदेश: अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा के मुस्लिम नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

समाजवादी पार्टी (सपा) के एक मुस्लिम नेता ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। कासिम रायन ने अपने इस इस्तीफ़े की वजह प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ हो रहे उत्पीड़न पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेताओं का चुप रहना बताया है।

अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा, ”प्रदेश में हो रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार के ख़िलाफ़ प्रदेश से लेकर ज़िले तक सत्ता की मलाई खाने वाले पार्टी के पदा​धिकारी और नेता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि आज़म ख़ान को सपरिवार जेल में डाला गया, कैराना से चुनाव लड़ने वाले नाहिद हसन जेल भेज दिए गए, जबकि शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया।

उनका आरोप है कि इन सभी मुद्दों पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाई। इससे ज़ाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में कोई रुचि नहीं है।

SP leader Kasim Raeen tendered resignation citing "no action by party chief Akhilesh Yadava and others" against rising incidents of atrocities meted out to Muslims including petrol pumps being razed. (14.04) pic.twitter.com/ywEUt4uaSl — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 15, 2022

बता दें कि, कासिम सुल्तानपुर जिले के सेक्टर प्रभारी थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि, कई और मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं।

