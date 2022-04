सोनम कपूर और आनंद अहूजा के दिल्ली वाले घर में बड़ी चोरी, 1 करोड़ 41 लाख के गहने और कैश गायब

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर और और उनके पति आनंद आहूजा के नई दिल्ली वाले घर से करोड़ों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। दंपति के घर से एक करोड़ 41 लाख रुपये की नकदी और आभूषण चोरी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम कपूर की सास ने तुगलक रोड थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। मामले को हाई-प्रोफाइल के रुप में देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण किया और जांच दल को गठन किया।

एबीपी न्यूज मराठी के रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की जांच में सोनम और आनंद के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस 25 कर्मचारियों के साथ-साथ 9 केयरटेकर, ड्राइवर, माली और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। न केवल दिल्ली पुलिस, बल्कि एफएसएल भी घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। मामला इतना हाई-प्रोफाइल था, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। पूछताछ जारी है और अपराधियों की पहचान की जानी बाकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम के ससुर हरीश आहूजा और सास प्रिया आहूजा आनंद की दादी सरला आहूजा के साथ अमृता शेरगिल मार्ग स्थित दिल्ली स्थित आवास पर रहते हैं। सरला आहूजा (दादी) ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें चोरी के बारे में 11 फरवरी को पता चला जब उन्होंने आभूषण और नकदी के लिए अपनी अलमारी की जांच की। जिसके बाद 23 फरवरी को इसकी शिकायत की गई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार दो साल पहले गहनों को देखा था।

पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद सोनम और आनंद के घर पर चोरी के मामले की जांच शुरू कर दी है। वे पिछले साल के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई संदिग्ध तो नहीं है।

बता दें कि, सोनम कपूर और आनंद आहूजा फिलहाल मुंबई में हैं। दोनों ने हाल में ही घोषणा की थी वह जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोशूट भी शेयर किया था। जिसके बाद सोनम कपूर की मां सुनीता आहूजा, अनिल कपूर, रिया कपूर समेत उनके परिवार ने भी अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर बधाई दी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]