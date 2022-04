रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर नीतू कपूर ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की अटकलें पिछले काफी समय से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी को लेकर जमकर अफ़वाहें भी फैल रही हैं। इन अफ़वाहों के बीच अब नीतू कपूर ने बेटे रणबीर और आलिया की शादी की अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नीतू कपूर ने आलिया और रणबीर की शादी को लेकर कहा, ‘जब यह सब होगा तब मैं जोरों से चिल्लाकर इसका ऐलान करना चाहूंगी, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा अलग हैं। मैं खुद बड़े दिन के बारे में नहीं जानती, क्योंकि दोनों की अपनी निजी जिंदगी है। वैसे तो दोनों कब शादी कर लें पता नहीं। लेकिन, हां मैं इतना कहूंगी की शादी जल्द ही होगी, और ये जल्द ही हो ऐसी मैं कामना करूंगी। क्योंकि, मैं उन दोनों से प्यार करती हूं।’

नीतू से आलिया के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘आलिया भट्ट एक प्यारी लड़की है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। वह एक अच्छी इंसान है। वे बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन दोनों की कई सारी चीजें समान हैं। दिग्गज अभिनेत्री को लगता है कि आलिया रणबीर की तरह ही शुद्ध दिल वाली हैं।

उन्होंने आगे कहा, “रणबीर शुद्ध दिल और बेदाग हैं। वह हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखता है। वह किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखता। मुझे आलिया में भी यही क्वालिटी दिखती है। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। वे आत्मविश्वासी होते हैं और उनके पास किसी के बारे में कहने के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, भले ही किसी की फिल्म अच्छा कर रही हो या बेहतर दिख रही हो। वे सभी की सराहना करते हैं और यही मुझे उनके बारे में पसंद है। वे एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलिया और रणबीर की शादी का सेलिब्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट 17 अप्रैल को चेंबूर के आरके बंगले में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि दोनों को ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था।

