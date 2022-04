“मस्जिदों से 3 मई तक हट जाएं लाउडस्पीकर नहीं तो…” राज ठाकरे ने दिया उद्धव सरकार को अल्टीमेटम तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया पलटवार

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ठाणे में एक रैली में अपनी यह मांग भी दोहराई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। ठाकरे ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को तीन मई से पहले कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। वहीं, उनके बयान पर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पलटवार किया है।

राज ठाकरे ने धमकी देते हुए कहा कि, अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन मई से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा है क्योंकि लाउडस्पीकर से सभी को परेशानी होती है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आप जो करना चाहते हैं वह करें।

ठाकरे के इस बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि, “हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की ज़रुरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, यह शिवसेना के रगों में बहता है। जब-जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस वक्त भाजपा सामने नहीं थी। हम थे, बालासाहेब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे।”

राज ठाकरे के मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर दिए अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि, “राज ठाकरे को इतनी अहमियत न दी जाए, सही वक्त आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, मेरे पास हर सवाल का जवाब है।”

