भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव में 36 सीटों में से 33 सीट पर कब्जा जमाया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को करारा झटका लगा है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जिसके बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नतीजों के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि यूपी एमएलसी चुनाव नतीजों में भाजपा हर जगह जीती है लेकिन वाराणसी में हार गई? ऐसा क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, “क्या आज सामने आए यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी हर जगह जीती है लेकिन वाराणसी में हार गई है? ऐसा क्यों?”

Has in the MLC elections in UP for which results became available today, the BJP won everywhere but lost in Varanasi? Why?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 12, 2022