ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- “ये है प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना”

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने लगातार बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने स्‍कूटर, कार, ट्रैक्‍टर के फुल टंकी रेट का चार्ट शेयर कर लिखा ये है प्रधामंत्री धनलूट योजना है।

दरअसल, राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें ये बताया गया है कि 2014 से अब तक किस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। राहुल गांधी ने देश को ये भी समझाया है कि टैंक फुल करने के लिए 2014 में कितनी कीमत चुकानी पड़ती थी और आज क्या स्थिति है।

Pradhan Mantri Jan Dhan LOOT Yojana pic.twitter.com/OQPiV4wXTq — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 4, 2022

इस बीच, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि, “पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़े, LPG की भी क़ीमत बढ़ाई गई। 10 दिनों में करीब 8 रूपए के आसपास कीमत बढ़ाई गई है। इससे सभी चीज़ों की कीमत बढ़ते जाएगी। सरकार इसपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हमने इसके ख़िलाफ सदन में नोटिस दिया है। हम सदन में इसे उठाएंगे।”

पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़े, LPG की भी क़ीमत बढ़ाई गई। 10 दिनों में करीब 8 रूपए के आसपास कीमत बढ़ाई गई है। इससे सभी चीज़ों की कीमत बढ़ते जाएगी। सरकार इसपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हमने इसके ख़िलाफ सदन में नोटिस दिया है। हम सदन में इसे उठाएंगे: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/vAH2fl6soH — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2022

बता दें कि, कांग्रेस लगातार पेट्रोल के बढ़े दामों पर केन्‍द्र सरकार को लगातार घेर रही है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दो सप्ताह से भी कम समय में कुल 8.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 103.81 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 94.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 95.07 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं। पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतें करीब साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। तब से नौवीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में अब तक कुल 8.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। (इंपुट: भाषा के साथ)

