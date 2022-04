दिल्ली: हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति नरसिंहानंद और सुदर्शन न्यूज़ के मालिक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ केस दर्ज

देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को हिंदू महापंचायत सभा का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिए गए। गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के भड़काउ भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं, अब दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए हिंदू महापंचायत सभा के आयोजकों, यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उषा रंगनानी ने कहा, डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके सहित कुछ वक्ताओं ने दो समुदायों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले शब्द कहे।

यति नरसिंहानंद सरस्वती को पहले 15 जनवरी को इसी तरह के एक मामले में उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नरसिंहानंद हरिद्वार में तीन दिवसीय धर्म संसद के आयोजकों में से एक थे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए थे।

यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान देते हुए कहा, ‘2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। या वर्ष 2034 में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बना तो अगले 20 साल में 50 प्रतिशत हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40 प्रतिशत की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10 प्रतिशत या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे।’

नरसिंहानंद ने हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत दी। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं, यह हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ।

समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि हिंदू महापंचायत सभा के आयोजन की अनुमति के लिए अनुरोध पत्र उत्तर-पश्चिम जिले में आयोजक प्रीत सिंह, अध्यक्ष, सेव इंडिया फाउंडेशन से प्राप्त हुआ था। हालांकि, अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि आयोजक को बुराड़ी ग्राउंड में इस सभा के आयोजन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं मिली थी।

ये अनुरोध ठुकराने पर भी पुलिस के अनुसार उक्त आयोजक प्रीत सिंह सुबह अपने समर्थकों के साथ बुराड़ी मैदान पहुंचे और हिंदू महापंचायत सभा का आयोजन करने लगे। रंगनानी ने कहा, 700-800 लोग कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए और आयोजक के आमंत्रित लोगों ने मंच से भाषण देना शुरू कर दिया। पुलिस भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की।

यह उस समय की बात है, जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कथित तौर पर मंच से भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया, जिसमें हिंदुओं को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाने का आग्रह किया गया। चव्हाणके ने कहा कि वह समान अधिकार देने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमानों को वही अधिकार मिलने चाहिए जो पाकिस्तान में हिंदुओं को मिल रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं।

इस बीच, पत्रकारों की शिकायतों पर अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। पत्रकारों ने पहले दिन में यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से हिरासत में लिया और मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

हालांकि, डीसीपी रंगनानी ने सभी रिपोटरे का खंडन किया और कहा कि सभी पत्रकार अपनी मर्जी से भीड़ से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल पर तैनात एक पीसीआर वैन में बैठ गए और उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशन जाने का विकल्प चुना।

डीसीपी ने आगे कहा कि एक न्यूज पोर्टल के दो पत्रकारों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दोपहर करीब 1.30 बजे, जब वे बाहर निकलने के लिए भाग रहे थे, तो लोगों के एक समूह ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल फोन और आईडी-कार्ड भी छीनने की कोशिश की। पीड़ित पत्रकारों ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया।

एक अन्य शिकायत में एक स्वतंत्र पत्रकार, जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए गए थे। पीड़ित ने कहा कि जब वह दो अन्य पत्रकारों के साथ एक व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई और मारपीट की। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव कर उन्हें सुरक्षा दी। उनकी मेडिकल जांच के बाद आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

डीसीपी रंगनानी ने आगे बताया कि सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अफवाह और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

