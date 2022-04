महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग, हिंदू संगठनों ने सरकार से किया कार्रवाई करने का आग्रह

महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बीच अब कर्नाटक में भी हिंदू संगठनों ने लाउडस्पीकर हटाने की मांग शुरू कर दी है। हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, श्री राम सेना ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से इस संबंध में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अधिकारी इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि रमजान शुरू हो गया है और एसएसएलसी (कक्षा 10) की परीक्षाएं भी चल रही हैं।

श्री राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धलिंग स्वामीजी ने सोमवार को मांग की कि लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए क्योंकि वे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने मांग की है कि रमजान के दौरान मस्जिदों द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी लोगों को परेशान करता है। राज्य को कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

बता दें कि, इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]