उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को किसान नरसंहार के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने करीब 5,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एसआईटी के इस चार्जशीट के मोदी सरकार एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है।

लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार केस में एसआईटी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, “5000 पेज वाली चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा है फिर भी मोदी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। भारत गवाह है!”

वहीं, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं, लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं… लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के सरंक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं।”

लेकिन @narendramodi जी के सरंक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। 2/2#टेनी_को_बर्खास्त_करो — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 3, 2022

लखीमपुर किसान नरसंहार मामले की जांच कर रही एसआईटी ने करीब 5 हज़ार पन्नों की एक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। जिसमें एसआईटी ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के बारे में खुलासा करते हुए बताया है कि लखीमपुर में हुए नरसंहार के वक्त आशीष मिश्रा मौके पर ही मौजूद था।

एसआईटी ने अदालत को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा था कि चार किसान और पत्रकार एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा में मारे गए।

बता दें कि, 3 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की एक एसयूवी की चपेट में आने से चार प्रदर्शनकारी किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]