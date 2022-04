प्रियंका चोपड़ा ने वीडियो शेयर कर वर्ल्ड लीडर्स से यूक्रेन के शरणार्थियों और बच्चों के लिए मांगी मदद

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर कर वर्ल्ड लीडर्स से यूक्रेन समेत ईस्टर्न यूरोप में शरणार्थियों और बच्चों की सहायता करने का आग्रह किया है।

अभिनेत्री का कहना है कि रूस-यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बच्चों को बड़े पैमाने पर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह की तलाश करते देखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है, जब इतनी बड़ी तादात में बच्चों का विस्थापन हुआ है।

प्रियंका ने वीडियो की शुरुआत में कहा, वर्ल्ड लीडर्स, हम चाहते हैं कि आप मानवीय और शरणार्थी संकट के समर्थन में काम करने वाले एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स के आह्वान का जवाब दें। हम चाहते हैं कि आप यूक्रेन और दुनिया भर से विस्थापित हो रहे लोगों की मदद के लिए तत्काल कोई कार्रवाई करें।

प्रियंका ने आगे कहा, “कुल दो मिलियन बच्चों को सुरक्षा के नाम पर सब कुछ छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने के लिए मजबूर किया गया है। 25 लाख बच्चे यूक्रेन के अंदर आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। विश्व युद्ध 2 के बाद से, ये संख्या चौंका देने वाली हैं। इतने सारे युवा इसकी वजह से ट्रॉमा में हैं। उन्हें हमेशा के लिए उनकी यादों में उकेरा जा रहा है। इस वक्त बच्चे जो दृश्य देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह उसे कभी नहीं भुल पाएंगे।”

वीडियो प्रियंका ने आगे कहा, “यूके, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स, जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि आप मानवीय सहायता के लिए कितना धन देंगे, तब क्या आप शरणार्थियों के सपोर्ट में खड़े होंगे? तब क्या आप अरबों रुपयों का योगदान देंगे, जिनकी उन्हें असल में आवश्यकता है? मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से अपील करती हूं कि इस बढ़ावा दें। अपना या मेरा वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें, ताकि हमारे वर्ल्ड लीडर्स को इस बात का अहसास हो कि हमें और दुनिया को रिफ्यूजियों को सपोर्ट करने की जरूरत है।”

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, “विश्व नेताओं, हम चाहते हैं कि आप दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए खड़े हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें वह समर्थन मिले जिसकी उन्हें अभी आवश्यकता है। हम सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते। यह बहुत लंबा चला गया है!”

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]