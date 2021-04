पश्चिम बंगाल चुनाव: क्लबहाउस ऑडियो चैट लीक मामले पर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया, बोले- पूरा ऑडियो जारी करे BJP

पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो चैट लीक किया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है। ऑडियो चैट में वह क्लबहाउस ऐप पर कुछ चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समान लोकप्रिय हैं।

अमित मालवीय ने यह ऑडियो टेप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और 50% से अधिक हिन्दू मोदी की वजह से भाजपा को वोट करेंगे। ऑडियो में प्रशांत किशोर खुद कुबूल करते हैं कि बंगाल में भाजपा की सुनामी है, पीएम नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं। टेप में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पीएम मोदी पूरे देश में एक कल्ट की तरह हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ऑडियो का चुनिंदा हिस्सा लीक करने के बजाय भाजपा को पूरा ऑडियो डालना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस टेप पर भाजपा के नेताओं के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं।

वायरल ऑडियो क्लिप पर प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘यह खुशी की बात है कि बीजेपी के लोग मेरे क्लबहाउस चैट को अपने नेताओं के संबोधन से अधिक महत्व देते हैं। यह हमारे चैट का एक छोटा हिस्सा है। उनसे अपील है कि पूरा हिस्सा जारी करें।’

Glad BJP's taking my clubhouse chat more seriously than words of its leaders. On selective use of part of conversation, urge them to release full conversation: Prashant Kishor to ANI on leaked audio where he's saying "Modi, Mamata equally popular" among Bengal poll-related things pic.twitter.com/8LTUv6gRjX — ANI (@ANI) April 10, 2021

अमित मालवीय ने एक के बाद एक कुल चार ट्वीट किए हैं। मालवीय ने लिखा है, ”क्लबहाउस की एक सार्वजनिक बातचीत में, ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार का मानना ​​है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वेक्षणों में भी भाजपा जीत रही है। वोट मोदी के लिए है, ध्रुवीकरण एक वास्तविकता है। बंगाल की 27 प्रतिशत आबादी मतुआ समुदाय भाजपा के लिए वोट कर रही है। बीजेपी के पास जमीन पर कैडर है।”

In a public chat on Club House, Mamata Banerjee’s election strategist concedes that even in TMC’s internal surveys, BJP is winning. The vote is for Modi, polarisation is a reality, the SCs (27% of WB’s population), Matuas are all voting for the BJP! BJP has cadre on ground. pic.twitter.com/3ToYuvWfRm — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

अमित मालवीय ने आगे लिखा, ”ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार यह मान रहे हैं कि वाम, कांग्रेस और टीएमसी ने पिछले 20 वर्षों में मुस्लिम तुष्टिकरण किया है। इसके चलते जमीन पर आक्रोश है और हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ है। बोलने वालों को एहसास नहीं था कि चैट सार्वजनिक थी!”

अमित मालवीय ने एक और चैट की बातचीत को शेयर करते हुए लिखा, ”मोदी बंगाल में बेहद लोकप्रिय हैं और इसमें कोई शक नहीं है। देश भर में उनके फॉलोअर्स हैं। ममता बनर्जी के रणनीतिकार ने कहा कि टीएमसी के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी है, ध्रुवीकरण एक वास्तविकता है।”