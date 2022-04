Patna High Court recruitment 2022: पटना हाई कोर्ट में 45 पर्सनल असिस्टेंट पदों पर निकली वैकेंसी, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन

Patna High Court recruitment 2022: पटना हाई कोर्ट ने कांट्रैक्‍ट के आधार पर निजी सहायक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया 5 मई को समाप्त होगी। नौकरी की तलाश कर रहे इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पटना हाई कोर्ट भर्ती रिक्ति विवरण: यह भर्ती अभियान व्यक्तिगत सहायक के 45 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

पटना हाई कोर्ट भर्ती आयु सीमा: आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

पटना हाई कोर्ट भर्ती शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, साथ ही अंग्रेजी शॉर्टहैंड का प्रमाण पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम छह महीने का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र होना चाहिए।

जानिए कैसे करें आवेदन:

सबसे पहले पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

पर जाएं। उसके बाद होम पेज पर “Recruitments” टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद वहां क्लिक करें जहां लिखा हो- “Online Application for engagement to the post of Personal Assistant on contract basis”

विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन पत्र जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

