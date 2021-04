पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला भी हुए कोरोना से संक्रमित, दो दिन पहले ही ली थी वैक्सीन की पहली खुराक

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पूर्व सीएम ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुद के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने सात अप्रैल को ही कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। बता दें कि, इससे पहले उनके पिता डॉ फारूक अब्दुल्ला भी कोरोना से संक्रमित हो चुके है।

उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि, पिछले एक साल से मैंने इस वायरस से बचने की पूरी कोशिश की लेकिन आखिरकार मुझे कोरोना हो ही गया। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं और मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की सलाह पर वह घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं और लगातार ऑक्सीजन के स्तर और अन्य जरूरी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं।

For a year I did my best to dodge this damn virus but it’s finally caught up with me. I tested positive for #COVIDー19 this afternoon. I’m completely asymptotic. Based on medical advice I’m self-isolating at home & monitoring my parameters like oxygen saturation levels etc.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 9, 2021